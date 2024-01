¿Causalidad o a propósito? Parejas de Rosalía llevaron el mismo broche a la alfombra roja

Eran “inseparables”, todo parecía marchar. Rauw Alejandro sorprendió con un anillo de compromiso a Rosalía después de tres años de noviazgo. Pero realmente quien se llevó la sorpresa fue él, cuando cinco meses más tarde ella terminó la relación. Hasta la fecha no hay certeza de porqué el amor se acabó. Ahora, casi seis meses después ella está feliz con otro amor. Pero a ambos, al parecer, “los marcó” y ¡vaya de qué manera!

Tan solo hace un año y medio atrás, Rauw Alejandro llegó a la alfombra roja de los premios Grammys Latinos del 2022 muy elegante y tomado de la mano de la cantante. Él vestía un saco negro, que en su soplaba llevaba un broche boutonnière, en forma de amapola roja, que combinó a la perfección con el tono de los labios de la española, quien también vestía de negro. Ambos lucieron muy elegantes.

Él puertorriqueño eligió un broche de Elsa Peretti para Tiffany & Co, que se caracteriza por tener el tallo en plateado con brillantes y la flor en tela de seda roja. Este tipo de accesorio solía usarse hace siglos para distinguir a un hombre elegante de otro en una fiesta importante. Por supuesto que el detalle de la flor no pasó desapercibido en el torso de Rauw Alejandro.

¿Alguien me puede explicar por qué Jeremy Allen White usó un prendedor similar al de Rauw Alejandro? wooow se me viene a la cabeza🎵 La Rosalía #CriticsChoiceAwards2024 pic.twitter.com/ElS4CNPL9D — Pia.DLucca ✨ (@pia_dlucca) January 15, 2024

Pero, como si se tratara de un dejavú, la noche de la ceremonia de los Critics Choice Awards 2024, la flor volvió a aparecen en la alfombra roja, pero esta vez no el pecho del artista urbano, sino del actor Jeremy Allen White, que no tendría ninguna importancia, pero él es la nueva pareja de Rosalía.

El actor de la serie The Bear está muy enamorado de la “Motomami”, al punto, que ya se demuestran cariño en público. Cuando él apareció con semejante detalle en su traje también todo negro, fue inevitable no hacer una comparación o pensar que Rosalía “marca” a sus parejas en la alfombra roja, la única diferencia es que ella no acompañó a la estrella de 32 años. La prenda valorada en 1000 euros sin dudas que acaparó ala tención.

No se sabe si un guiño de la cantante hacia su ex o si fue le mismo White, quien lo sugirió para delimitar territorio y recordar que ahora ella tiene un nuevo. Lo cierto es que ambos tuvieron el mismo prendedor, una “fatal coincidencia”.

A inicios de año Rauw Alejandro habló por primera vez de la ruptura con su exnovia, le confesó al youtuber Chente Ydrach: “Nuestra relación era positiva, nada tóxica, linda. Y cuando terminamos salieron mil cosas... Era primera vez que se decían cosas malas sobre mí. Lamentablemente, los hombres tenemos un estigma y no lo juzgo. Porque tenemos mala fama. Pero yo quiero ser claro y no dejar nada a especulaciones”.