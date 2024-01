El elenco de ‘Ally McBeal’ volvió a reunirse en los Emmy 2024

Greg Germann, Calista Flockhart, Gil Bellows y Peter MacNicol de Ally McBeal se reencontraron en un set de un baño mixto para bailar a ritmo de Barry White, como parte de la ceremonia de los premios Emmy 2024.

Ally McBeal fue una comedia dramática estadounidense, de ambiente legal, que tuvo como protagonista a una abogada interpretada por Calista Flockhart.

Así luce hoy en día el elenco de la serie Ally McBeal. (Kevin Winter/Getty Images)

“Ay nooo me muerooo, lo que amaba esta serie y con ella a Barry White”, “Qué bonitos segundos de ver a parte del reparto saliendo del baño unisex y bailando al ritmo de Barry White”, comentaron algunos seguidores.

Mientras otros agregaron, “¿Cómo es posible que Ally McBeal sea la única serie mítica que no ha vuelto? This is my everything (por lo menos Calista vuelve a la tele ahora)”, “Recuerdo desbloqueado. Modo nostalgia ‘on’. ¡Qué baile! Y qué felices fuimos viendo Ally McBeal”, “Por culpa de Ally McBeal fue que me enamoré de Robert Downey Jr, así que la necesito urgente de nuevo en mi vida”.