“El plato es asqueroso”: La fallida preparación de porotos de Alonso Quintero que molestó al jurado de “Top Chef”

En el segundo capítulo de “Top Chef”, Alonso Quintero sufrió un pequeño percance que no le agradó mucho al jurado del programa de cocina.

Todo ocurrió durante la prueba para conseguir la preciada inmunidad, en donde el actor quiso preparar porotos con mazamorra.

“Mira, si te soy honesto, no creo que tenga lo necesario este plato para ganar la inmunidad”, comentó de entrada. Eso sí, aseguró que “de sabor está bueno, pero creo que la porción me va a jugar en contra, y, además, no alcancé a emplatar el pebre”, expuso.

Acto seguido, tuvo que pasar adelante para presentar el plato a los jurados: Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast.

“O sea, la mazamorra está de vacaciones”, comentó Sergi, ya que la preparación estaba líquida.

Por su parte, el concursante explicó: “Como que llegué, eché las cosas en el plato y quedó caldo y seis porotos”, afirmó el concursante.

“Parece que murió la flor”

Sin embargo, esto no quedó aquí puesto que Fernanda Fuentes le reclamó a Alonso por su falta de higiene, debido a que no limpió la parte inferior de la loza.

“Es que el plato es asqueroso (...) Me incómoda lo líquido que está y la poca dedicación siento, y el amor. Creo que te falta un poco estudiar lo que es la cocina chilena”, manifestó la profesional, asegurando que quedó al debe.

“Con un poco de suerte uno no se da cuenta, pero...”, agregó Sergi.

En ese momento, a Alonso no le quedó otra que aceptar que no lo había hecho bien. “Parece que murió la flor. Con la chef no vamos para ni un lado. Me he equivocado mucho, tengo que conquistarla por el paladar, yo creo que eso es lo que le gusta”, comentó.

“Me tengo que esforzar más y voy a lograrlo”, manifestó.

Luego de llegar a su puesto en la gran cocina de CHV, Alonso Quintero lanzó un inesperado comentario: “Me fui a la chu***”, cerró desconsolado.