“Perdió el brillo como Piqué”: Ex de Sofía Vergara reaparece pero critican su aspecto

Sofía Vergara y Joe Manganiello fueron una de las parejas que sorprendieron en el 2023 al anunciar su divorcio tras siete años de matrimonio. Desde entonces ella se ha encargado de brillar con sus nuevos proyectos, mientras que él se ha dejado le ha hecho frente a distintas criticas.

La actriz se encuentra en medio de las promociones de su nueva serie para Netflix ‘Griselda’, con la que promete dar de qué hablar al tratarse de una producción basada en la vida de la reconocida narcotraficante colombiana.

Joe se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la actriz Caitlin O’Connor con quien ha sido captado en varias oportunidades durante paseos románticos, mientras que Sofía ha sido relacionada con Justin Suliman, un reconocido médico.

Ex de Sofía Vergara se llena de criticas por su apariencia

Mientras que Sofía Vergara inició el 2024 con todo al punto de convertirse en una de las actrices latinas más comentadas del momento, no ha sucedido lo mismo con su ex pareja, quien incluso ha enfrentado criticas por su apariencia.

Aunque Joe ha sido elogiado como uno de los hombres más guapos de Hollywood por su innegable atractivo físico, hay quienes aseguran que luce desmejorado desde que rompió su relación con Vergara.

A sus 47 años parece haber “perdido su brillo” y hasta lo comparan con otros famosos como Gerard Piqué, de quien aseguran que desde que engañó a Shakira su apariencia se vino abajo.

El ex de Sofía Vergara.



Se ponen feitos cuando los deja una colombiana 👀



Como el Piqué y el Anuel pic.twitter.com/xv0bFHZZO1 — Me dicen Antonella pero me llamo Alberto (@antonella_kikis) January 13, 2024

No sucede lo mismo con Sofía, quien incluso a sus 51 años sigue siendo una de las bombas sensuales de Hollywood y pese a su edad sigue dispuesta a seguir escalando en la industria cinematográfica.

“El ex de Sofía Vergara. Se ponen feitos cuando los deja una colombiana Como el Piqué y el Anuel”, replicó una cuenta en Twitter donde se puede ver a Joe en una alfombra roja junto a su nueva pareja.

Los comentarios no tardaron en aparecer entre quienes confirman que separarse de Sofía no fue una gran opción.

“Mala mano le dicen”, “Están todos desmejoraditos”, “Joe que te pasó”, “Ese hombre era muy guapo y ya luce viejito”, han comentado.

Recientemente, ha sido la misma Sofía quien dio detalles de los motivos que los llevó a ponerle fin a su relación, dejando a más de uno sorprendido, pues todo parece indicar que él desea ser padre, pero la maternidad no está en los planes de la actriz.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé… estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo la famosa que cuenta con un hijo de 30 años.