¡Tan divinos!: Pedro Pascal se lució con su hermana Lux en importante alfombra roja gringa

Durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo la alfombra roja de los Emmy Awards 2024, la cual contó la presencia de nuestro representante chileno: Pedro Pascal.

Eso sí, el protagonista de “The Mandalorian” no asistió solo a la importante premiación gringa, ya que su hermana, Lux, que también es actriz, igualmente se lució en el evento.

Cabe recordar que el evento se llevó a cabo en el Peacock Theatre, Estados Unidos, en donde el actor estaba nominado a tres categorías:

– Mejor Actor en serie dramática, por su rol como Joel Miller en The Last of Us.

– Mejor Actor invitado en serie de comedia, por su participación en Saturday Night Live.

– Mejor Narrador, por haber prestado su voz en el documental Patagonia: Life on the Edge of the World.

LEER MÁS: El coqueto encuentro entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston: Ella acarició su brazo

Cada uno utilizó un look en torno al color negro. Pedro ocurió ocupó un cabestrillo debido a una lesión, suéter oscuro, camisa blanca y una corbata negra.

En tanto, Lux utilizó un traje largo en el mismo tono con varios cortes, el cual lució con bastante gracia frente a los camárografos.

Finalmente, segúnconsignó BioBioChile, durante la transmisión oficial, los animadores destacaron a ambos hermanos y aseguraron que se veían “divinos”.