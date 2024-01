“Una que te pille“: Daniela Aránguiz le hizo una fuerte advertencia a Luis Mateucci tras ataque de celos

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz protagonizó una escena de celos y aprovechó de dejarle una dura advertencia a Luis Mateucci.

Todo comenzó luego de que los participantes volvieran de la fiesta, cuando la pareja se encontraba tendida en la cama. En ese momento, se les acercó Fran para desmaquillarse y le habló al argentino, sin embargo, se arrepintió.

”Después te cuento”, le dijo.

Ese simple comentario hizo que Daniela de inmediato se pusiera alerta. “No me estís pelando con el Luis. ¿Eres amiga mía o amiga de él? No tienes nada que andarte secreteando con él”, reclamó.

Ante tal comentario, Undurraga intentó bajarle el perfil a la situación y prefirió alejarse de la pareja.

Acto seguido, Daniela le advirtió a Luis: “Una que te pille, una, y te lo juro por Dios que me voy a dormir para allá atrás, te lo juro”, comentó molesta la exchica Mekano.