Angélica Sepúlveda reveló más detalles de su fuerte pelea en “Tierra Brava”: Acusó a Botota de violencia de género

La exchica reality, Angélica Sepúlveda, está atenta a su polémica salida del reality “Tierra Brava”, donde fue agredida por Fran Undurraga, y cómo va a ser editada ésta, de la cual ya revelaron la primera parte de este conflicto. El resto será emitido esta noche.

El día que se desató esta pelea, todos se agarraron con todos y el ambiente nunca ha estado más álgido dentro del reality. Este conflicto inició después de que Sepúlveda acusó a Undurraga de maltrato animal por no darle agua a los animales y no limpiar el corral de estos.

Esto terminó en un fuerte enfrentamiento entre ambas en el establo de animales, donde Fran agarró excremento de animal con una horqueta y se lo lanzó en la cara a Angélica Sepúlveda, ahí fue cortada la pelea y continuará este miércoles por la noche.

¿Mostraron...?

A través de sus historias de Instagram, Angélica Sepúlveda hizo referencia al episodio y escribió: “Sáquenme de dudas: ¿mostraron el maltrato animal hacia la vaca que amamanta dos terneritos al tenerla sin agua?¿Mostraron la violencia de género que me hace José Miguel Navarrete (Botota) en la cocina, donde nadie me defendió?”, comenzó.

“¿Mostraron cuando Karla Constant entró mientras Francisca Undurraga me agredía (así lo publicitaron en la página del canal, días antes) ¿Mostraron que me tuvieron, después de la agresión de Francisca, todo el día sin ninguna contención y obligada a no retirarme del lugar hasta que no llegaran los productores ejecutivos?”, cerró Angélica Sepúlveda.