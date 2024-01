Conozca el récord que acaba de batir The Weeknd en Spotify

En el amplio universo de las plataformas digitales musicales streaming, The Weeknd, es sin duda unas de las sensaciones más marcada en los últimos años al generar números impresionantes con respecto a la reproducciones de sus canciones y videos musicales.

Considerado en la actualidad como una de las máximas figuras de la música, el 2023 del cantante canadiense fue posiblemente el mejor de su carrera al convertirse por ejemplo, en el pasado mes de febrero, en el primer artista de la historia en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Siguiendo los mismos pasos, en el inicio del presente 2024 un verdadero récord vuelve a catapultar a Abel Makkonen Tesfaye (verdadero nombre) para dejarlo en lo más alto de la historia de la famosa empresa de servicios multimedia sueca fundada en 2006.

Nuevo récord

El cantante, rapero, compositor y productor discográfico es conocido por su versatilidad sónica y lirismo oscuro, su música explora el escapismo, el romance y la melancolía , además, es dueño de varios temas que lograron importantes reproducciones en Spotify, llegando a sumar miles de millones de visitas.

Quien tiene en su haber cinco discos de estudio en los últimos 10 años, en las últimas horas se convirtió en el primer artista en lograr cuatro mil millones de streams con un mismo tema en Spotify gracias a su super éxito publicado en el 2019 “Blinding Lights”.

Además de la canción récord, The Weeknd cuenta hasta los momentos en el resto de su top 5 de más reproducciones en Spotify en el segundo lugar con Starboy, con 2.951.315.909 streams, seguido de The Hills con 2.132.263.033 reproducciones, Save your Tears con 1.803.059.308 de streams y Die For You’ con 1.994707.875 veces reproducida.