“Cuando te pegan donde te duele, respondes”: Fran Undurraga se defendió tras su pelea con Angélica Sepúlveda

La participante de “Tierra Brava”, Francisca Undurraga, está en el ojo del huracán tras protagonizar una fuerte pelea con Angélica Sepúlveda, en donde agredió a la Fierecilla de Yungay. Ella utilizó una horqueta para lanzarle excremento a la Fierecilla de Yungay, quien exigió su expulsión.

El humor en la casona peruana estaba en su punto de ebullición máximo tras problemas con el seguimiento de las tareas del hogar. Angélica primero arremetió en contra de Fabio Agostini, quien se rehusó a limpiar la cocina junto a Chama, y tuvo una acalorada discusión.

Posteriormente, Sepúlveda encaró a Fran Undurraga y la acusó de maltrato animal por desatender los establos de los animales, no limpiar los excrementos de los animales, y no darles agua. Esto desencadenó una acalorada discusión que terminó con Undurraga arrojándole a Angélica estiércol con la ayuda de una horqueta.

La primera parte de esta pelea se vio este martes, capítulo que terminó con la agresión. Esta noche se emitirá el resto de la pelea y las repercusiones.

La defensa de Francisca

A través de sus historias de Instagram, Francisca se pronunció sobre las imágenes que fueron emitidas por Canal 13. “Prácticamente todas las noches me fijaba si los animales tenían agua y comida, aunque no fuera mi ‘tarea’, los cuidaba ¡Porque es responsabilidad de TODOS!”, partió.

“Ese día hice perfecto mi trabajo, sólo me faltó paja para terminar uno de los tres establos... cuando te pegan donde te duele, respondes. Pasaba más con los animales que con los participantes. Entonces que alguien me venga a decir todo lo que me dijeron saca de quicio a cualquiera”, prosiguió.

En la siguiente historia, Francisca cerró con “No tengo la culpa del mal día que tuvieron algunos para que después se vengan a descargar conmigo...”.

Historia de Fran Undurraga Fuente: Instagram