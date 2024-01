“Es el acto más flojo que puede hacer un adulto”: Cristián Riquelme explicó por qué no deja que sus hijos usen un celular

Cristián Riquelme explicó por qué tomó una drástica decisión con respecto a la crianza de sus hijos de 2, 4 y 6 años y el uso de la tecnología, específicamente del celular.

Todo comenzó cuando a mediados de noviembre, el actor dio a conocer los motivos que los llevaron, a él y a su esposa Claudia Quinzio, a tomar esta determinación.

“Sabemos que no es fácil, pero es nuestra opción”, comenzó escribiendo en aquella oportunidad. “Mis hijos, tres veces a la semana, pueden ver 20 minutos de monitos y listo. Pero celular nada”, agregó el actor.

“Me interesa que desarrollen vida al aire libre, entiendan la dinámica de que el movimiento produce energía vital, para luego descansar, más que estar sedentarios buscando la entretención”, explicó.

La idea es que sus retoños “aprendan a descubrir la mayor cantidad de cosas. No sé, no soy experto, solo un padre tratando de hacerlo lo mejor posible”.

¿Por qué?

Ahora, en conversación con Página 7, Cristián Riquelme dio detalles de esta decisión tras el intenso debate que se generó en las redes sociales.

“El debate sano siempre es bueno. Yo lo puse porque me llama la atención cuando he salido, ver a niños muy chicos con teléfonos, a mí me perturba, la encuentro una escena un poco violenta”, expresó el animador de “Top Chef”.

“Es una percepción mía, porque hay gente que no lo piensa así y se respeta”, sostuvo.

En esa línea, Cristián explicó que “nosotros decidimos no tener teléfonos para ellos, hasta que tengan 15 años. Y no por un capricho, esto no es una moda, yo no trabajo con modas con mis hijos”.

Según la información que maneja Riquelme, “está estudiado psicológicamente, que les hace muy mal, porque los niños son capaces de gobernar lo que ven”.

“Nosotros tenemos un criterio formado, el cerebro desarrollado, pero a un niño le genera adicción tener control sobre lo que ve. Entonces, cuando a ese niño le sacas el teléfono, se viene un síndrome de abstinencia, se torna violento y tiene reacciones que no son buenas y lo suplen con ansiedad”, aseveró.

No fue fácil

Eso sí, Riquelme reconoce que no ha sido un camino fácil, de hecho, se ha enfrentado a pataletas de los menores.

“De repente los tengo a los tres llorando en el auto o adentro de la casa y no sé qué hacer. Les leo un cuento y me pongo firme también”, indicó.

Por último, el intérprete enfatizó en que “pasarle el teléfono a un niño, es el acto más flojo que puede hacer un adulto. Tiene que ver con tu capacidad de crear”.

“Basta con un papel, un lápiz y empiezas a dibujar. Tú le dibujas un círculo a un niño y para ti es eso, pero para ellos es un planeta, un limón, una estación espacial o un casco de bomberos, puede ser cualquier cosa”, sugirió a los padres.

“Tiene que ver con la voluntad del adulto de hacer que el niño ejerza su creatividad, que es lo más importante que tiene hasta los ocho años”, cerró el actor.