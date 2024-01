“Es un chanta, sigue hablando h… para quedar como un machito”: Chama se refirió a la propuesta indecente que le hizo Fabio Agostini

Una interesante conversación tuvo Alexandra Méndez con compañeras de “Tierra Brava”, en la cual se refirió a cómo se tomó la propuesta indecente que le habría hecho Fabio Agostini.

Cabe recordar que el español con la chica reality se conocen desde antes de entrar al encierro de Canal 13, donde eran amigos.

En un diálogo con Angélica Sepúlveda y Junior Playboy surgió el tema de la gran pelea entre ambos, por la supuesta propuesta indecente que el español le hizo.

“Cuando yo no quise hacer lo que él quiso hacer, ahí me empezó a buscar la bronca”, dijo la venezolana, asegurando que la quería dejar mal.

“Nunca se me va a olvidar cuando Fabio te fue a encarar y nunca respondiste un sí o un no”, le dijo Junior, y le preguntó a Chama cuál fue la verdad en ese incidente.

“Él me lo dijo como un juego, no me dijo de tener relaciones sexuales reales, y yo lo aclaré, y Luis lo sabe. No tengo por qué seguir dando explicaciones de algo que ya hablé. Él (Fabio) es un chanta, sigue hablando h… para quedar como un machito. Por no hacer yo lo que él quiso, me está haciendo quedar mal”, dijo la “Chama”, molesta y alzando la voz, aclarando que no entiende cómo es que Luis Mateucci y Fabio siguen siendo amigos tras los conflictos que tuvieron en el pasado.