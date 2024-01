“Espero que les pegue feo el karma”: Steffi Méndez alzó la voz ante crueles burlas contra su hermano Leo

Steffi Méndez salió a defender a su hermano Leo luego que varios usuarios recordaran un episodio del espacio de TVN, Los Méndez, en donde aparece el joven junto a su padre compartiendo con una voluptuosa modelo.

“Es que es la media mina, te juro que se me salieron los ojos y la baba me corría por todo el cuerpo”, dijo Leo Junior en ese entonces, cosa que provocó las crueles burlas de los cibernautas que además hicieron memes con la situación, sobre todo luego que él mismo diera a conocer su orientación sexual.

“Humanos siendo humanos”

La joven hija de DJ Méndez utilizó su Instagram para realizar un sincero descargo al respecto y sobre todo en contra de los que ofenden a su hermano menor..

“Estoy asqueada de las redes sociales, el nivel de odio y represión que hay en ciertos comentarios me deja sin palabras”, escribió en sus historias de Instagram.

“Deberíamos vivir un mundo sin estas plataformas de mier***, humanos siendo humanos”, aseguró.

“Doy gracias a todas las oportunidades que en algún momento me brindaron las redes sociales en su pasado, pero nos estamos convirtiendo en una hue*** tan de mier*** que estoy feliz de haber retrocedido y no exponer nunca más mi vida a esto”, agregó.

Luego, la actriz prosiguió analizando la situación que provocó que su hermano saliera a florte en redes sociales otra vez.

“Qué pena ver tantos comentarios burlándose y pensando que era una situación ‘chistosa’. Estoy segura de que para muchos la salida del clóset no fue para nada grata, sobre todo en Chile, y menos siendo expuesto en televisión con un público tan burlesco, retrógrado y reprimido como en Chile”, escribió.

“Para la gente que no sabe, él lo pasó pésimo en esos tiempos, estaba reprimido porque no podía vivir su verdad y lamentablemente nadie sabía, y por eso hizo cosas que él ni siquiera quería hacer. Espero a toda esa gente burlesca les pegue feo el karma, porque no les puedo desear otra cosa, ya que sus cerebros no alcanzan para más”, cerró.