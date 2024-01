“Meterme con Gala arruinó mi relación con Oriana”: Luis Mateucci en modo sinceridad

En una actividad realizada en ‘Tierra Brava’, llamada ángeles y demonios, los participantes debieron responder preguntas hipotéticas. Cuando le tocó a Daniela Aránguiz, le consultaron si pelearía por Luis Mateucci si Oriana Marzoli ingresa al reality a reconquistarlo.

“La felicitaría. Yo no doy la pelea por ningún hombre, si no quiere estar conmigo tiene las puertas abiertas. No obligaría a nadie a estar conmigo, tengo el ego muy alto, sé que puedo estar con el hombre que quiera”, respondió ella.

A propósito de ello, Sergio presentó un mensaje en video de la misma Oriana, quien le preguntó a Luis qué recuerdos tiene de su relación y si cometió errores con ella que no cometería con Daniela.

“Oriana se quedó muy pegada con el tema de Gala, ella fue otra chica del reality con la que me metí y eso arruinó mi relación con ella. Siempre viene ese fantasma en la relación y obvio que me arrepiento”, reconoció Mateucci, mientras Daniela lo miraba con cara de enojo.

Miguelito no le creyó nada

Todos le creyeron, menos Miguelito, quien argumentó que no dice la verdad, porque “cuando llegó acá se metió con la Chama”. Luis no tardó en atacar al comediante de vuelta. “Yo lo hago en cámara, tú sin cámara, porque cuando te escapaste a la fiestita le llevaste mujeres a Fabio. En lugar de andar mirando las relaciones de los demás, mira la tuya, quiero preguntarle a tu bebé qué piensa de vos”, lo encaró.

Tras la actividad, Daniela discutió por Luis por lo que le dijo Oriana. “Me da vergüenza estar metida en este triángulo de chicos reality. Se nota en tu cara que te pusiste contento de verla. No sé por qué te pones tan contento, si esta mina te hizo mi…”, le reclamó.

“Yo no le tengo rencor, rencoroso no soy. Estás celosa, si sabes que no tienes comparación”, respondió el argentino.