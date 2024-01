“No fue una serie grosera”: protagonistas de “Infieles” defienden su reestreno en CHV pero critican su horario de transmisión

Con un dejo de nostalgia y satisfacción por su reposición en CHV, las actrices Cristina Tocco, María Isabel “Chabe” Indo y Noelia Arias, valoraron que el canal privado decidiera programar en su señal los episodios de la serie “Infieles”.

Una ficción que por una década provocó más de alguna polémica a mediados de 2000, debido a su contenido erótico, pero que el trío valora porque para la época “fue una producción súper audaz”.

La apuesta de CHV

“A mí me gustó mucho trabajar con ese equipo, hice varios capítulos y lo pasaba genial, así que agradezco haber podido estar. Fue una serie y producción chilena súper audaz para la época, y generó un cambio en esos años a diferencia de hoy que uno encuentra para ver lo que quiera”, recuerda Noelia, la reconocida “Licenciada Tetarelli” de programas nocturnos como “El sótano” y “Vamos Chile”.

“De hecho, siempre me están preguntando cuándo vuelve, así que me alegro por ellos y por mí, porque nos pagan la repetición, así que trae un beneficio. Para mucha gente que no está trabajando en la actuación porque no puede o no hay trabajo, ésta es una ventanita para salir al aire”, reconoce Arias en lun.com, una de las figuras más recordada en redes sociales gracias a sus apariciones en una serie que, desde el humor, recreaba historias vinculadas a las parejas y el engaño.

En la misma línea, Chabe recuerda en conversación con el diario de circulación nacional que “por lo menos, debo haber hecho unos seis capítulos”.

“Al principio ningún actor se atrevía y después terminaron todos grabando, había un prejuicio. Yo tengo los mejores recuerdos, porque el equipo fue muy profesional. Mucha gente pensó que era porno y estábamos actuando con desnudos trabajados”, explica.

“En las mujeres, eran del tronco hacia arriba, y los hombres a lo más mostraban el trasero, pero eso no se veía en esos años. Ahora uno ve contenido mucho más erótico, pero igual ese destape fue muy mal mirado y súper mal juzgado en ese entonces, aunque todos los actores estamos preparados porque nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Quedé encasillada en esos roles de cierta forma, pero sé de esas batallas y si estudié actuación fue porque me gustaba de verdad, aunque no lo ejerzo”, dijo.

En el caso de la argentina, la serie tiene un gran valor sentimental considerando que “Infieles sigue siendo uno de mis más grandes hitos”.

“Yo pienso que tengo convocatoria con gente más joven por esa serie, que me vieron siendo adolescentes y han pasado los años y yo sigo estando en su disco duro, jajajá. De repente me tocaba trabajar con actores jovencitos, se ponían renerviosos porque les tocaba con la Tocco, así que yo los calmaba (...) nunca entendí por qué no siguió ese programa si era existosísimo”, agregó Tocco, quien junto a las demás actrices lamenta que este retorno de “Infieles” a las pantallas de CHV haya sido programado de madrugada, considerando que el programa se emite de lunes a jueves, de 4:15 a 4:45 horas; los viernes de las 3:00 a las 6:00 horas; y los domingos a las 4 de la madrugada.

Reclamos por madrugador reestreno

“El nuevo horario me parece una pena, pero tengo confianza en que pronto va a volver a hacerse una serie así”, señala Tocco. Al paso que Chabe asegura que “se excedieron en con este nuevo horario”.

“Está bien que lo den tarde por el contenido, pero nunca tanto. Las personas igual trabajan en la semana”, indica la exMekano, quien defiende en su entrevista con lun.com que las historias de “Infieles” han “envejecido bien con los años”.

“Yo creo que hasta hoy ‘Infieles’ tiene mucho de la vida real, eran situaciones simples con humor y tuvo buena llegada porque la gente se identificaba, eran como las historias del Rumpy en la radio y por lo mismo mucha gente se acuerda todavía de la serie”, explica Indo, secundada en su postura tanto por Arias como por Tocco.

“Si nos vamos en esa, habría que sacar muchas cosas de la pantalla, sacar frases de canciones, eliminar escenas de películas. Yo no recuerdo haberme sentido pasada a llevar”, señaló Noelia.

“Me parece que la serie tiene una temática atemporal, que trataba sobre la picardía criolla y la idiosincrasia del chileno. Siempre yo estaba como la mayorcita fresca que se metía con los yernos, los bomberos o los empleados del negocio, jajajá. Para mí esas situaciones son parte del folclor y están tratadas con lenguaje coloquial. No fue una serie grosera”, concluyó la argentina.