“No me gusta verte así”: Daniela Aránguiz consoló a Chama tras tenso momento en Tierra Brava

Las participantes de Tierra Brava, Daniela Aránguiz y Alexandra Méndez, dejaron atrás los conflictos del pasado y se fundieron en un fraternal abrazo en son de paz. Esto, luego que la Chama quedara llorando por una discusión con Daniela Castro.

Todo ocurrió durante una dinámica liderada por Sergio Lagos que buscaba “encontrar en el adversario, algo especial”. Situación que se mostrará en su totalidad, en el próximo capítulo.

A cada uno, le pidió que escribieran en un sobre quién era su principal contrincante, para luego juntarlos frente a frente.

Fue ahí que Chama escribió que su doble opuesto en el reality era Fabio. Pero, el modelo español se negó a participar de la actividad.

“Lo siento, pero no me quiero prestar para el juego. Con todos y todas, sí. Pero con ella no”, la rechazó.

Posteriormente, en el adelanto se ve a Aránguiz increpando a Fran Undurraga por sentirse decepcionada de ella.

Finalmente, muestran a Daniela Castro reprochando a Chama, criticándola por considerarla una persona poco alegre ni “buena para compartir”.

Alexandra, se defendió señalando que las personas que hablan de ella no la conocen y no saben qué les puede afectar y qué no.

Pero, Castro perdió la paciencia y le pidió que no la interrumpiera y la dejara terminar con su argumento. “¿Sabes lo que es el respeto o te lo traigo de nuevo?, le dijo desafiante.

Daniela Aránguiz consuela a Chama

Tras el tenso momento, se ve a Chama retirarse de la actividad y caminar hacia el interior de la casa, lugar donde se puso a llorar y fue consolada por Aránguiz.

“¿Dónde se va a ir a encerrar. Venga”, le dijo Daniela, abrazándola.

“No me gusta verte así, porque yo soy mamá. Tú eres mucho más, eres una persona buena. La gente no se da la oportunidad de conocerte, yo te lo he dicho. La gente se confunde y te hacer ver como la mala”.

“A nosotras no nos tienen que ver así. Una llora un rato nomás. Las mujeres fuertes, si quieren que seamos las villanas, seamos las villanas”, aconsejó la pareja de Luis Mateucci.