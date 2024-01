“Sigue faltándome el respeto”: Esta noche se verá la feroz pelea de Fabio Agostini con Angélica Sepúlveda

Sepúlveda y Fabio Agostini protagonizaron un tenso momento en Tierra Brava, según se pudo ver en el adelanto del reality show del capítulo de este martes.

Resulta que Luis Mateucci comenzó a alegar por la suciedad en la cocina de la hacienda-estudio, lo cual originó todo el problema con el español, porque fue ahí que la Fierecilla de Yungay lo a mandó a limpiar.

“Sigue faltándome el respeto. Señora, le va a dar un infarto”, le dijo de vuelta el galán ibérico.

“Te encantaría que me diera un infarto... la única forma que me podrías sacar de acá”, contestó ella.

“¡Jamás te he tratado mal! ¡Mantén mi distancia conmigo y no te metas en mi metro cuadrado! ¿Ok? ¡Tú me has estado provocando toda la mañana! ¡Aléjate! ¡Agotas!”, le dijo Fabio a Angélica una vez que estaban en el patio de la hacienda, según consignó La Cuarta.

Después de expresarle eso, Agostini miró la silla que Angélica tenía agarrada con una de esus manos y le preguntí qué iba a hacer con ella.

“Enterrártela en el cu...”, respondió furiosa Angélica.

[ LEE TAMBIÉN: “Agotaba su persecución, flojera y malos tratos a las mujeres”: Angélica Sepúlveda habla sobre su pelea con Fabio Agostini y arremete contra el español ]