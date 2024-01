“Agradezcan que no le saqué la recon...”: Angélica Sepúlveda abandonó ‘Tierra Brava’ y Sergio Lagos anuncia sanciones

Este miércoles se terminó de mostrar toda la pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga en ‘Tierra Brava’, luego de que esta última le lanzara una pala llena de estiércol de burro. La “Fierecilla de Yungay” abandonó el reality y Sergio Lagos anunció sanciones.

“¡Sácala ahora o le saco la cresta! ¡Sácala ahora! ¡Tíramela de nuevo, a ver si te atreves! ¡Expulsada, sácala!”, gritó Angélica al equipo del reality apenas ocurrido el incidente, y Francisca tuvo que ser sacada por una productora.

“¡Eres una p… de m…! ¡Ándate!”, le siguió gritando a la modelo mientras se iba, seguida por camarógrafos y productores. Después se dirigió a producción y dijo expresamente: “¡La quiero fuera del reality, ahora!”.

Mientras, toda la casa miraba con incredulidad lo ocurrido. Daniela Aránguiz y Luis fueron a ofrecerle agua, pero la “Fierecilla” se negó a que se le acercaran, y siguió limpiando sola el establo. “Agradezcan que no le saqué la rec… El burro estaba metido en la caca…, a ella le tocaba sacarla, pero prefirió tomar sol. Es una floja”, sostuvo.

Tras haber estado llorando un poco, Francisca regresó donde el resto y les contó lo ocurrido. “Ella es la primera persona en la vida que me saca los choros del canasto. Maltratadora de animales es algo que no le voy a aguantar que me diga. Pensé que me iba a pegar, pero hay cosas que no aguanto que me digan. Ella es tan irritante que te vuelve loca”, admitió.

Habrá sanciones

Al terminar el capítulo, Sergio Lagos ingresó a la casa para comunicar que la producción del reality tomó la decisión de amonestar a Fran Undurraga y a Chama por sus actitudes en las recientes peleas. Asimismo, contó que Angélica tomó la decisión de abandonar el reality.

“Esta va a ser la última vez que aceptaremos este tipo de comportamientos. Si desatienden estas instrucciones arriesgan la expulsión de este programa. Los quiero conminar a que busquen otra manera de solucionar sus conflictos, sin descalificaciones, sin discriminaciones y sin violencia física”, les advirtió el animador del programa.