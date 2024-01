“¡Ándate tú hueona!”: Angélica Sepúlveda y Botota Fox protagonizaron un fuerte conflicto en la cocina de “Tierra Brava”

La pelea con Botota Fox que hizo alusión Angélica Sepúlveda el día de ayer en sus historias de Instagram, fue emitida en el último capítulo de “Tierra Brava”, pero no de la forma en que fue relatada por la Fierecilla de Yungay.

Esto comenzó con una conversación entre la Fierecilla de Yungay y Daniela Aránguiz en la cocina, quien le estaba comentando la actividad que realizaron con Sergio Lagos, de la cual no participó debido a que seguía lidiando con los efectos posteriores de la agresión que sufrió de parte de Francisca Undurraga.

La comediante al ver que estaban hablando sobre la actividad, comenzó a echar a Angélica y le dijo que no podía preguntar nada ya que escogió no ir. “Ya señora, si usted no participó en la cosita, no venga a preguntar ahora, váyase pa’ fuera mejor. Usted trae mala energía”, dijo Botota.

“¡Qué ridiculez!”

Aránguiz y Luis Mateucci intentaron calmar a la comediante, pero ella seguía. “¡Váyase para afuera!”, le ordenó Botota, y la Fierecilla de Yungay no se quedó callada: “¡Ándate tú hueona!”. La transformista continuó con sus órdenes de que se fuera, y les dijo a Daniela y Angélica que fueran a conversar afuera.

“¡Qué ridiculez! Me echa de un lugar común, como si fuera ella la dueña del reality (...) Pregúntale a tu amiguita por qué estoy así”, dijo Angélica, en alusión a Fran Undurraga que fue contenida por Botota Fox.

Por otra parte, Botota Fox arremetió en contra de Daniela Aránguiz por su pelea con Fran Undurraga, y defender a Sepúlveda. Ella le dijo que arriesgó una amistad que tenía desde afuera por Angélica. “No vengo a cambiar a nadie, las hueas justas son justas. Yo lo estaba viendo”, aseveró.

La comediante aseguró que alinearse con Sepúlveda era “bajarse a su nivel”, y Daniela no estuvo de acuerdo, ya que no le gustó el actuar de Francisca. “A mí me cae bien la Ange, la encuentro una buena mina, y preocupada de los animales”, cerró Aránguiz.

Angélica Sepúlveda en sus historias habló de una escena que no fue mostrada, la cual, de acuerdo a su testimonio, quedó fuera de la edición final. “Se abalanza bruscamente José Miguel Navarrete (Botota Fox), me tira del brazo y me grita que salga de la cocina, que yo no debo estar ahí. Todo eso frente a varios participantes que siguieron comiendo como si nada...”, aseguró.