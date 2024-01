Carla Ballero recordó su paso por centro de rehabilitación por sus adicciones: “Debes tener las ganas de salir de ahí”

Durante el más reciente capítulo del programa “Sígueme”, Carla Ballero recordó un antiguo y difícil momento de su vida, cuando decidió ir a rehabilitación por sus adicciones.

Todo comenzó cuando en el espacio de farándula se encontraban hablando sobre la actual situación del hijo de Camilo Sesto, quien sufrió un cambio físico.

“Es evidente los rasgos de adicciones y autodestrucción”, comentó Ballero. “Ver esa delgadez, esa caída de dientes, esos ojos que se ponen grises”, agregó.

El poder la mente

Según el testimonio de Carla, quien vivió esta situación en carne propia, “todos podemos rehabilitarnos, lo digo de verdad, con conocimiento de causa, en cualquier momento de la vida, cuando uno quiera”.

“Eso tiene que ver sólo con el querer. Cuando uno se interna ayuda, porque te sacan del consumo, entonces vuelves a pensar con claridad. Pero si tú no quieres, no pasa nada, no importa las veces que te internes”, sostuvo la exMorandé.

En ese sentido, Ballero comentó que “tú debes tener las ganas de salir de ahí. Lamentablemente, hay drogas que las personas ya no tienen manera de tomar decisiones, ahí la pérdida es total”, expuso.

Recordemos que en el 2020, Carla reveló a los medios que en mayo de ese año inició una terapia psicológica junto a una desintoxicación.