La Guarén se fue de tarro y contó cómo fue eliminada de “Tierra Brava”: perdió por menos de un segundo

La joven conocida como La Guarén, de nombre civil Valentina Torres, participó del podcast de su excompañera y amiga, Eva Gómez. En este espacio reveló con lujo de detalles, cómo fue eliminada de “Tierra Brava”, y detalló su impactante duelo.

Ella partió reticente, sin saber si es que podía hablar de su partida, pero lo hizo igual. “Me fui con Jhonatan Mujica y Luis Mateucci, era la primera vez en el reality que una mujer competía con dos hombres, porque siempre cuando nominaban a un hombre, la idea es que se fueran puros hombres, o si nominaban a una mujer, y perdía un hombre en la individual, la idea era nominar a otra mujer”, explicó.

“Seamos realistas, yo soy una persona que cree que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, pero anatómicamente somos distintos, tenemos distintas fuerzas. Yo soy una persona de pata corta, y me metieron con hombres que tienen las patas largas”, agregó Torres.

“Votaron a Mateucci (en el cara a cara), me peleé con toda la casa, Nico también me defendió. Yo decía ‘son unos pocos hombres por votar a Luis sabiendo que estoy en riesgo’, y no es que yo sea débil, pero poner a una mujer con dos hombres, Jhonatan y Luis son fuertes”, continuó La Guarén.

El duelo de eliminación

En el momento de la prueba de salvación, vio la estructura de la competencia, intuyó que la iba a perder debido a los altos peldaños y los pesados objetos que debía acarrear.

Sin embargo, Valentina no perdió mucho. Ella aseguró que solamente 40 segundos la separaron de Luis Mateucci, quien sacó el primer lugar en la prueba de salvación y se libró del duelo de eliminación. El argentino no podía creer la poca diferencia que existió entre ellos dos, la cual generalmente era de 3 minutos cuando competía un hombre con una mujer.

Valentina tuvo que ir a duelo con el modelo de alta costura, “en la eliminación con Jhonatan los dos agarramos la antorcha al mismo tiempo... Todo el mundo ya me había cortado la cabeza, hasta la Chama que supuestamente nos llevábamos mal, me dijo ‘Guarén no quiero que te vayas tú’. ¡La Chama haciéndome barra a mí! ¡Estaba de locos!”, recordó.

“Llegamos los dos corriendo, subiendo, él más pierna larga que yo, llegamos así (a tomar la antorcha al mismo momento). Sergio dijo ‘quédense ahí, vamos a tener que ver las cámaras’. Nos tuvimos que quedar sentados y toda la casa como ‘quién ganó’. La agarramos los dos y prendimos la antorcha juntos, fue menos de un segundo y ganó Jhonatan, pero me fui muy feliz por lo que vivimos”, cerró La Guarén.