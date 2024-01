Myriam Hernández estuvo a punto de protagonizar exitosa teleserie de Canal 13

Myrian Hernández pudo dedicarse a la actuación. Sí, así como se lee. La cantante, en conversación con Radio ADN, contó que estuvo a punto de protagonizar una de las teleseries ícono de Canal 13.

“Llegaban propuestas para participar en producciones audiovisuales. Por ejemplo, Oscar Rodríguez fue el primero que vio en mí algo así y me invitó a ser parte como protagonista de una telenovela”, contó.

“Te digo que estábamos en la oficina y me dice: ‘Myriam, necesito que me respondas de aquí a mañana a más tardar, porque tengo una chica que me está esperando y la tengo que probar como actriz”, explicó.

¿Y quién era esa actriz que lo estaba esperando? Carolina Arregui, quien luego se convertiría en su esposa.

“Yo salgo y veo a esta chica como onda ‘hippie chic’, muy linda y nos saludamos”, dijo la cantante, refiriéndose a Arregui.

“Al día siguiente le dije que no a Oscar, porque a mí me daba vergüenza dar besos”, contó Myriam. Y obviamente la teleserie “Ángel Malo” fue protagonizada por Carolina Arregui.

¿Se arrepiente?

“Es cierto que soy súper histriónica, me gusta actuar en los videoclips, yo lloro y me lo vivo intensamente, pero para aprenderse los diálogos y todo ese trabajo hay que tener una memoria y una gran capacidad. Mi respeto es para todos los actores, yo no me siento capaz de eso, no creo que tenga el talento para eso”, respondió ante la pregunta si se arrepiente o no de haber rechazado la oferta.