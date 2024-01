Pedro Engel recordó el aluvión que sepultó su hogar: “Me llaman mis hijos y me dicen: ‘papi, no tenemos casa’”

El tarotista y hombre ícono del esoterismo nacional, Pedro Engel, estuvo de invitado en el último capítulo del estelar de TV+, “Tal Cual”, en donde compartió con su amiga Pancha Merino y el animador José Miguel Viñuela. En ese espacio recordó un complejo momento que vivió con su familia en la década de los 80s.

Esto salió a colación después de que Viñuela halagó su mazo de tarot, y Engel señaló que tenía una colección increíble de tarots, pero los terminó perdiendo, lo que le enseñó a ser más desapegado de lo material.

“Hace muchos años, yo perdí todo porque vino un aluvión a mi casa y la casa quedó sepultada. Nunca más supe de un tarot, de un par de calcetines, de un zapato”, contó. Esto sucedió en su casa de La Reina en 1983, donde sigue viviendo.

“Yo estaba en el canal, en Providencia no pasaba nada, me llaman mis hijos y me dicen: ‘papi, no tenemos casa. No tenemos nada’ (...) Cuando llego a mi casa, no la reconocí. Veo a mis hijos arriba del techo”, recordó Pedrito.

“Me demoré como tres años en recuperar mi casa, y la colección de tarot, chao, se fue. Todo lo que uno colecciona, hay que soltarlo”, reflexionó Pedro Engel, quien está vendiendo sus objetos, siguiendo esta lección de vida que extrajo de este difícil momento que vivió.