Por culpa de los porotos de la Pincoya: Mónica Ramos reveló razón para abandonar Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano, Mónica Ramos, reveló la verdadera causa que la obligó a abandonar el reality de CHV, confesando que fueron los porotos que preparó Jennifer Galvarini, los que gatillaron su renuncia. Esto, porque dañaron una de sus piezas dentales.

Así lo contó la longeva integrante del programa de telerrealidad que se grabó en Argentina, en conversación con Matías Sánchez para el canal de Youtube Hey Social!.

En la entrevista, contó que los porotos con rienda son su plato favorito, momento que aclaró que “no los que preparó la Pincoya”, recordando cuando los botó a la basura.

“Lamentablemente Pincoyita, debo decir que tus porotos...se me quebró un implante que tenía. Por eso me tuve que retirar del reality. Todos me han criticado, pero no saben lo que me pasó”, reveló.

Mónica fue criticada por botar porotos

Tiempo atrás, el panelista Michael Roldán, le preguntó si los había encontrado malos solo porque los había preparado Jennifer.

“¿Eran muy malos los porotos o era un poquito porque los había hecho la Pincoya? Porque cuando a ti te contaron que ella los iba a hacer dijiste ‘ya no me gustaron’”, consultó Michael Roldán a la duodécima eliminada de la casa.

“No, pero antes ya había dicho, los probé y ya no me gustaron”, aseguró Mónica.

Tras ello, las redes sociales la criticaron en masa por botar la comida a la basura.