Suki Waterhouse, novia de Robert Pattinson, muestra el look más elegante para embarazadas

Las alfombras rojas han dejado de ser exclusivas para atuendos glamorosos, ya que las celebridades embarazadas han demostrado que la maternidad también puede ser un espectáculo de moda. Un ejemplo reciente fue la aparición de Suki Waterhouse en los Premios Emmys 2024, donde la actriz y cantante, quien anunció su embarazo con el actor Robert Pattinson, deslumbró con un impresionante vestido rojo de Valentino Alta Costura.

En la actualidad, las mujeres que esperan un hijo se han convertido en el centro de atención en eventos de la industria del entretenimiento. Suki Waterhouse, conocida por su estilo distintivo, no defraudó con su elección para la ocasión. Vistiendo un deslumbrante vestido rojo de Valentino Alta Costura, la artista exhibió su pancita de embarazada con elegancia y gracia.

El vestido moderno y elegante de Suki Waterhouse en los Emmys 2024

El vestido, diseñado por Pierpaolo Piccioli como parte de la colección alta costura primavera verano 2023 de Valentino, presentaba un escote cuadrado y un patrón que resaltaba la belleza de su barriga de embarazada y su espalda.

Lo más llamativo del atuendo era un lazo distintivo ubicado estratégicamente bajo su abdomen, dándole un toque de regalo a su embarazo, algo que capturó la atención y generó admiración. El estilismo impecable de Suki Waterhouse fue obra de los talentosos Rob Zangardi y Mariel Haenn, quienes lograron un equilibrio perfecto entre el vestido y la naturalidad que la caracteriza. La elección de dejar su melena suelta y ondulada agregó un toque final de frescura y autenticidad al conjunto.

Como broche de oro, la futura mamá optó por joyas de Tiffany & Co., destacando la simplicidad y la elegancia. Este look de Suki Waterhouse no solo se ganó elogios en la alfombra roja, sino que también se convirtió en uno de los más comentados de la noche, demostrando que la maternidad y la moda pueden ir de la mano con gracia y estilo.