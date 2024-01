“Yo no quedé feliz”: Paloma Mami se sinceró sobre su pasada presentación en el Festival de Viña

Una de las exponentes más importante del género urbano de nuestro país, Paloma Mami, estuvo de invitada en el último capítulo del programa de entrevistas de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde recordó su paso por el Festival de Viña del Mar de 2023.

El año pasado, Paloma estaba encargada de cerrar la primera noche en la Quinta Vergara, pero su presentación tuvo un accidentado desarrollo, y tuvo que ser cortado. Por esto, y recordando una expresión de la cantante, la Fiera le consultó sobre lo ocurrido.

La artista se rió al revelar que es muy expresiva, y Pamela le relató que esto sucedió después de que la estaban despidiendo del escenario. “No me acuerdo bien del momento, pero puede ser que no la escuché o algo así”, señaló.

Díaz le mostró cómo se veía su rostro en el escenario, y Paloma Mami reveló su sentir. “Yo no quedé feliz, fue algo estresante para mí. No estaba mi equipo apretando ahí conmigo”, aseguró la cantante.