“A cuadras de mi casa”: Sebastián Eyzaguirre reacciona a violento robo de ´motoclocks’ en Vitacura

Indignado a más no poder reaccionó Sebastián Eyzaguirre a un violento robo ocurrido a cuadras de su casa. Asalto perpetrado al dueño del restaurante Adeene en Vitacura, a quien le sustrajeron un lujoso reloj Rolex, avaluado en 50 millones de pesos.

“A cuadras de mi casa. Dos hdps en moto asaltan en la terraza del @adeene.cl a un tipo para robarle el reloj. La inseguridad TOTAL de un país donde ya NO se puede vivir en paz y se está expuesto a todo”, criticó el periodista.

En las imágenes se ve a un joven intentando retener a los delincuentes, quienes comenzaban la huida arriba de la moto en la cual llegaron al restaurante, haciéndose pasar por delivery de comida. Hecho ocurrido la tarde del jueves, en la esquina de Nueva Costanera con Juan Bautista Pastene.

Los antisociales sacaron una pistola para intimidar a los comensales y abordaron al propietario del restaurant, logrando sustraerle un reloj.

Al ver lo que estaba ocurriendo, uno de los clientes intentó repeler el asalto e incluso se abalanzó contra los motochorros, logrando golpear al copiloto. Pero, fue atropellado por el conductor de la moto y golpeado con una pistola, siendo rescatado por otro amigo.

Todo, mientras loe gritan desesperadamente que se retirara de la zona de peligro.

Cuchillo Eyzaguirre reacciona a violento robo

Ante esto, Eyzaguirre expresó su impotencia y haciendo un llamado a hacerle frente a la delincuencia.

“Armaremos un gran frente con la gente que quiera salvar a este país de estos cdsm. De estos jueces corruptos y pro delincuentes. No nos vamos a ir. Vamos a recuperar chile. Y buscaremos un Presidente con los huevos para hacerlo. No esta MiERDA progre buena onda que eligieron. Esa mierda que no sirve para nada. Por q es una MIERDA Todos somos JOCHI. Desde acá mis respetos, valiente amigo”, publicó.