¿Cómo le fue en Tinder?: Pamela Díaz habló de su experiencia en la aplicación de citas

La protagonista de “Tierra Brava” y youtuber estrella, Pamela Díaz, está disfrutando su soltería con todo. Desde su mediático quiebre con el animador Jean Philippe Cretton, ella ha disfrutado a concho de su nuevo estado sentimental, teniendo breves romances con los chicos más cotizados del reality.

Apenas comenzó el encierro, ella puso los ojos en Jhonatan Mujica, un modelo de alta costura que llegaba directo de Italia, y posteriormente, tuvo una aventura con el musculoso español, Fabio Agostini. Ahora que está fuera del reality, Pamela Díaz aparentemente sigue soltera.

¿En una aplicación de citas?

En su último episodio de “Sin Editar”, la Fiera le preguntó a Paloma Mami si es que ella ha tenido alguna cita a través de una aplicación para conocer gente, y la cantante respondió que sí. Ante esto, Díaz señaló que “eso no se usa”.

Mientras miraba a su equipo, que escribieron las preguntas, Pamela les dijo “yo nunca he tenido una cita, y una vez ustedes me hicieron Tinder y me fue pésimo”. Paloma se sorprendió por esta confesión y aseguró que ella está a otro nivel para tener un perfil en dicha aplicación de citas.

“Estos hueones que me andan buscando novio”, señaló Pamela Díaz, quien felicitó a la cantante por también estar soltera.