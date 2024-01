Gloria Münchmeyer le tiró flores a su película “El Conde”: “Es el mejor proyecto en el que he trabajado”

Este sábado, en el nuevo capítulo de “Socios de la parrilla” estará la talentosa dupla madre e hija del espectáculo nacional: Gloria Münchmeyer y Catalina Guerra, quienes serán recibidas por los anfitriones Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Recordarán las grandes producciones que protagonizó Münchmeyer en Canal 13, como “La Madrastra” y “Los Títeres”, donde interpretó a villanas inolvidables, además de realizar reconocidos proyectos de humor como “La Vicky y la Gaby”, donde compartió set por muchos años con Rebeca Ghigliotto.

En relación a esta interpretación, la querida actriz comentó: “Fueron personajes que pegaron muy fuerte, y quedaron. Claro que nunca saben quién era la Vicky y quién era la Gaby, ellas son la misma persona, pero con dos caras. Me ofrecieron hacer ‘La Vicky y la Gaby’ después de la muerte de Rebeca, pero yo dije que no, era imposible”.

La decisión de Catalina

Por su parte, Catalina contó lo complicado que fue tomar la decisión de qué hacer con su vida profesional y cómo influyó ser hija de grandes actores como Gloria y Jorge Guerra, actor que interpretó para muchas generaciones al recordado personaje infantil “Pin Pon”.

“Cuando tuve que decidir qué estudiar para mí fue un alivio hacerlo en Buenos Aires, por la presión que sentía de ser actriz e hija de estos dos personajes tan potentes que a mí me ponía muy a prueba. Tenía que ser buena, y si era buena era porque tenía gente conocida que me daba pega. Entonces la única manera de saber si era buena y si realmente me gustaba, era estando lo más lejos posible”, reveló.

Además, conversaron sobre la película “El Conde”, producción dirigida por Pablo Larraín, filme donde ambas actúan y que fue ovacionada en el Festival de Cine de Venecia por más de cinco minutos. “El Conde” es una comedia negra que muestra a Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años, y Gloria Münchmeyer interpreta a su esposa, Lucía Hiriart.

“Gran película, gran película. En términos de grandeza, es el mejor proyecto en el que he trabajado… Es una explosión de imagen y contenido. Cuando Jaime Vadell me vio caracterizada de Lucía Hiriart dijo ‘Uyy, qué susto’”, comentó la actriz.