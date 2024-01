Kim Kardashian enamora el internet tras lanzar colección con la reina del coquette

Todos quedaron impactos cuando, este jueves 18 de enero, la cotizada cantante Lana del Rey publicó unas sensuales fotos en su cuenta de Instagram. Ahora ella se suma a la lista de celebridades que forman parte de las campañas de la marca de la empresaria Kim Kardashian, Skims.

La artista de 38 años no solo cautiva con sus canciones, sino también con su estilo romántico, por lo que es la perfecta para la colección Día de los enamorados. “¡Buenos días, Skims!”, fue el mensaje con que la estadounidense anunció su participación en la marca de Kim.

La sesión fotográfica muestra las coquetas y delicadas lencerías que estará disponible a partir del 23 de enero. Ella posó con un diminuto traje rosado bebé con encajes, que complementó con unos elegantes guantes largos y un lazo discreto en su larga cabellera.

El lente de la británica Nadia Lee Cohen captó a Lana en body de seda con encajes, en tono celeste, y revitalizó la femineidad con los guantes y grandes lazos en su cabeza. Ella estaba dentro de una enorme caja de chocolate. Lana se convirtió en toda un bombón. De inmediato se viralizó.

Pero no solo posó para hacerle honor al amor, pues Kim Kardashian también incluyó en su colección al desamor, al crear un elegante pijama en negro con encajes, que Lana lució con total de garbo y distinción. En esta imagen, una pequeña fecha atraviesa su corazón. Impecable la sesión.

Las hermanas de la empresaria no tardaron en manifestarse: “¡Dios mío, impresionante!”, escribió Khloe Kardashian, mientras que Kylie afirmó que era icónico lo que había logrado. “Ella nos vino a dar una cátedra de coquette”, “Kim Kardashian esta es la cosa más icónica que has hecho nunca”, “Tu mejor campaña hasta ahora”, y “Kim realmente ha llevado su marca al siguiente nivel, ya no sólo una marca de celebridades, ella es realmente una de las mentes de negocios más inteligentes de nuestra generación”, fueron parte de las reacciones del público.

Esta colección súper femenina de traerá ropa para dormir, corta y larga, así como lencería sensuales y tiernas en la que los corazones son la tendencia junto a las cerezas y también los encajes. Pero no solo serán prendas de vestir, porque Kim pensó en todo y también venderá, a partir de la próxima semana, los accesorios, como pinzas para el cabello y pantuflas. El valor de los productos va desde los 16 y 126 dólares estadounidense.

El estilo coquette está en boga, aunque no es una tendencia nueva, pues la primera vez que tuvo auge fue en el 2010, pero otra vez se posicionó a finales del año pasado gracias a Tik Tok. Se basa principalmente en usar lazos de colores pasteles, especialmente el rosado, tanto en el cabello como en la vestimenta.