“Me hubiese gustado paridad”: Monse Jerez se refirió a la falta de comediantes mujeres en el Festival del Huaso de Olmué

Este viernes 19 de enero, la comediante Monse Jerez llegará al Festival del Huaso de Olmué para hacer reír al Patagual, y es la única mujer que estará presente en el humor durante esta edición del certamen.

En conversación con Publimetro habló sobre cómo se está preparando para pisar el escenario de la comuna de Olmué a horas de su presentación. “Ahora siento que si no estudié para la prueba, ya no puedes aprenderte la materia, pero puedo decir que he sido súper responsable, he trabajado súper a conciencia este momento”, partió.

“Entonces ahora siento que es el momento de disfrutar porque ya las cartas están echadas, la peguita ya la hice”, agregó la comediante, quien aprovechará estas horas para relajarse y esperar que llegue la hora de salir al escenario.

Paridad en la comedia

Con respecto, a sus cábalas previas al show, Jerez reveló que con su equipo “siempre nos reunimos, nos tomamos de las manitos, nos miramos a los ojos, hacemos algunas respiraciones y concentramos nuestra energía. Y, por supuesto, como buena actriz hacer un ‘mierda, mierda’ como corresponde”. La comediante reveló que estará muy bien acompañada para esta fecha con gente que la ha apoyado en su carrera en el mundo del humor.

Finalmente, al ser consultada por ser la única mujer en el Festival del Huaso de Olmué, ella señaló que “me hubiese gustado paridad. Me hubiese gustado dos mujeres y dos hombres porque las mujeres tenemos mucho que decir, la calidad de comedia hecha por mujeres en Chile es maravillosa, atómica y brutal”.

“Me gustaría ver a todas mis colegas brillando, no solamente en El Patagual, sino que en cargos de poder porque las mujeres tenemos mucho que aportar y mucho qué decir” cerró.