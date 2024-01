“No lo voy a permitir, me ha dolido caleta”: Cony Capelli responde a críticas de “Reina de Chile”

La flamante ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, respondió con todo al influencer “Reina de Chile”, quien la criticó por decir durante una premiación que “todas las que estamos nominadas y todas las personas y todas las mujeres que tenemos útero y que somos mujeres, somos reinas”.

Producto de ello, el tiktokero se lanzó contra la bailarina, por dejar fuera a las “reinas” que no tienen útero, pero recibió una contundente respuesta de vuelta.

Fue a través de un live de Instagram donde Constanza indicó que no va a permitir ningún tipo de censura y recalcó que le dolieron las palabras emitidas por “Reina de Chile”.

“Voy a decir lo que yo quiera decir. Sociedad machista, opresara. Que yo tenga útero y mi propia lucha, no significa que desmerezca la tuya. Me parece horrible dividirse de esa manera. Yo apoyo a todas las comunidades. No nos tenemos que dividir”.

Además, agregó que las críticas “me molestan un montón”, puesto que es segunda vez que el influencer dispara en su contra.

“Muy machista el asunto. Un mensaje incitando al odio. Yo jamás he tenido esa intención. No voy a caer en dividir dos comunidades. No hablemos de ridiculeces. Soy una mujer con útero”.

Además, Capelli anunció que le envió un mensaje directo y le aclaró que desde antes de ser conocida salió a las calles a manifestarse a favor de las diversidades.

“Es por eso que me ha dolido mucho todo esto que se está diciendo. Me ha dolido caleta. Sociedad machista atroz”, criticó, cerrando el live.

Cony: ME QUIEREN CENSURAR A MI COMO YO TENGO QUE HABLAR? NO 💋



Ella acaba de matar a la reina de casa, por que reina de chile hay una sola llamada Cony Capelli 👑💋 #GranConstanza pic.twitter.com/4b389d1w7M — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) January 18, 2024

Crítica contra Cony Capelli

“Yo no tengo útero y tampoco soy mujer y soy reina”. “Así que no solamente se necesita tener útero, o ser mujer, o tener algo, o ser algo o ser reina. Reina podemos ser todas”, arremetió en Internet.

“Yo creo que ahí la Cony… no sé qué le habrá pasado, mucha presión, muchas cámaras. Pero yo les quería decir que yo no tengo ni útero, ni ovario, ni soy mujer. Yo soy reina y reina de Chile”, sentenció en la red social.