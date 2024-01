“No me pueden quitar el humo”: Carlos Pinto responde a curiosa contienda con Daniel Fuenzalida en Olmué

El conductor de “El día menos pensado”, Carlos Pinto, aclaró la curiosa contienda que tuvo con su compañero de TVN, Daniel Fuenzalida, cuando ambos presentaron sus respectivos programas en el backstage del Festival del Huaso de Olmué 2024.

Según contó a Publimetro, todo se trató de una “humo-rada”, pero especificó que el humo es su marca registrada y la cuida como hueso santo.

“A esta altura de mi vida no me pueden quitar el humo. Cómo se te ocurre, con ese he vivido, con eso me he ganado la vida, alimento a mi familia. Veo un incendio y me pongo a llorar”, chacoteó de lo lindo el icónico conductor de “Mea culpa”.

Más en serio, aclaró que sólo se trató de “una diversión”, como una forma de hacerle propaganda al nuevo programa de Daniel Fuenzalida, “Ahora Caigo”.

“Espero que le vaya fantástico, así que le regaló el humo. Le regalo la música y lo que sea necesario”, señaló a este medio.

¿Qué pasó con el humo?

Todo comenzó cuando María José Castro entrevistaba al rostro de “Me Late”, por el estreno de su nuevo programa en TVN, quien apareció en escena con el característico humo que utiliza Carlos Pinto en sus programas, junto a la música de suspenso.

Ahí ingresó Pinto, para ponerle tensión al momento que era transmitido en vivo.

“Quiero dejar algo bastante claro, este humito, y esta música, es mía. Tú estás presentando un programa, que espero que te vaya muy bien, pero lo mío es mío”, le aclaró, parándole los carros.

Por su parte, Fuenzalida, quien simulaba estar en shock, le dijo a su colega que lo dejara terminar su entrevista.

“Pero Carlos, me dejas un poquito, Coté me dejan un poquito porque quiero hablar también de mí programa, que viene en marzo… ¿me permites un poquito? Aunque haya salido antes el humo, la música… ¿puede ser?”, preguntó, realizando su mejor actuación.