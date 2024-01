“Tengo conversaciones de ella donde me pide disculpas llorando”: Fabio Agostini de “Tierra Brava” recordó oscuro momento que vivió con su expareja

Durante el más reciente episodio emitido de “Tierra Brava”, Fabio Agostini reveló un oscuro momento que pasó con su ex y que hace un tiempo fue mencionado por Alexandra Méndez, más conocida como “Chama”.

En una conversación con Daniela Aránguiz y a Nicolás Solabarrieta, el español cómo fue realmente el incidente que tuvo con una exnovia, aquel en donde su compañera comentó que había habido agresión física involucrada.

Según su relato, una de sus exnovias lo golpeó, y él incluso intentó que ella fuera a un psicólogo para tratar sus problemas. Sin embargo, la manera en que Chama lo contó en el capítulo anterior que él era quien la golpeaba a ella.

“No quiero hablar mal de ella porque a esta tía la amo. Tengo conversaciones de ella donde me pide disculpas llorando. Y su mamá diciéndome ‘gracias por no levantarle la mano a mi hija’. Se me hace hasta un nudo en la garganta”, expuso entre lágrimas.

“Yo no quiero nombrarla porque la quiero mucho, la quiero cuidar”, aseguró.

Asimismo, intentó argumentar a su favor e intentó negar que él había agredido a su expareja.

“Pero ella (Chama) lo hace ver como si fuera al revés, como si yo le hubiera hecho algo a ella. Ahora todo el mundo se da cuenta que ella miente, que les ha mentido en su cara, y me sorprende que una tía con la que yo me he portado tan bien, me haya hecho cagar aquí adentro. Yo no puedo perdonar eso”, expresó sobre la venezolana.

“Lo del palo ya fue mucho, pero con lo que dijo de mi exnovia me mató cómo dice una cosa así”, confesó Fabio.