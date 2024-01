“Ahora resulta”: Tras ser criticado por “no mostrar interés”, novio de Rosalía le da apasionado beso

Desde que Rosalía terminó su relación con Rauw Alejandro en julio de 2023, se ha dejado ver con un brillo especial y más exitosa que nunca. Eso le abrió las puertas a un nuevo romance con el actor Jeremy Allen White, de quien ha demostrado estar muy enamorada.

La primera vez que fueron captados juntos fue en una proyección de Wild Things en el Teatro Los Feliz en octubre y en otra ocasión, paseando en el mercado de agricultores de Santa Mónica, donde él cargaba flores. En noviembre fueron vistos juntos de nuevo en el West Hollywood y TMZ publicó fotos en las que aparecían abrazándose mientras fumaban.

Para diciembre, Jeremy y Rosalía fueron fotografiados tomados de la mano mientras daban un paseo por Los Ángeles. Las fotos aparecieron unos días después de que Us Weekly aparentemente confirmara su relación. “Rosalía y Jeremy Allen White comenzaron a salir recientemente”, dijo una fuente al medio. “Empezaron siendo sólo amigos, pero últimamente las cosas se han vuelto románticas”.

Si bien ninguno de los dos ha hablado al respecto, hace unas semanas, volvieron a ser captados pero esta vez en una situación “más comprometedora” que confirmaría la relación.

Fans señalan que lJeremy Allen “no está tan enamorado” de Rosalía

Dichas imágenes fueron tomadas en el centro de Los Ángeles y se aprecia a la Motomami rodeando con sus brazos y clavándole un beso en la boca al actor. Aunque internautas se emocionaron por la “confirmación” del romance, algunos notaron que el lenguaje corporal de Jeremy denotaba “falta de interés”. Y es que mientras las manos de Rosalía sujetan la cabeza del actor para darle el beso, este tiene las manos en los bolsillos y está inclinado hacia atrás.

Jeremy Allen White and Rosalia in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/BHDWwKQSgl — 21 (@21metgala) January 12, 2024

“En una pareja siempre hay uno que está más enamorado que el otro”; “Eso no va a terminar bien para ella. El lenguaje corporal de el es de desinterés”; “Que soso ni la agarra ni nada con las manos metidas en los bolsillos”, expresaron internautas.

Otro detalle que revelaría que él no está tan enamorado de ella, según los fans, es el hecho de que no ha mencionado su nombre en la lista de agradecimientos de esta temporada de premios, en la que ha sido reconocido en varias ocasiones como Mejor actor de serie por su protagónico en The Bear.

Jeremy Allen White calla a los haters y deja ver su amor por Rosalía

Tras ser criticado por “no demostrar amor” a Rosalía, el actor fue nuevamente captado con ella y ésta vez se dejó ver plantándole un beso en la boca. Mientras tomaban el sol, días antes de que una serie de tormentas azotaran el sur de California este fin de semana, el actor ganador del Emmy extendió la mano y agarró la cara de Rosalía durante su apasionante sesión de besos.

La cantante española estaba perdida viendo con adoración a su novio mientras este pasaba sus manos por su rizado cabello castaño. Después de semanas de verlos besándose en estacionamientos y tomados de la mano en viajes al mercado de flores local, la pareja se fue de excursión por las montañas de Los Ángeles para compartir un momento romántico.

En redes sociales internautas reaccionaron a las imágenes diciendo: “Ahora resulta que sí la quiere”; “El romance más falso”; “Ese hombre es un red flag, ni la quiere”; “Estará muy guapo pero ahí no es Rosalía, date cuenta”.