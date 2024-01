Denise Rosenthal le prestó ropa a Mon Laferte tras críticas por el video musical de “Pornocracia”

En la noche de este viernes, la cantante nacional Denise Rosenthal pisó El Patagual para cerrar esta jornada del Festival del Huaso de Olmué. Ella encantó a los presentes y a la audiencia en la casa con un espectáculo lleno de coreografías y repasando los éxitos de su carrera como “Agua segura”, “Cambio de piel” y “I wanna give my heart”.

Tras finalizar su presentación, Denise se dirigió al punto de prensa en donde respondió las diversas preguntas de la prensa. La cantante fue consultada sobre las críticas que tanto ella como sus colegas han recibido por mostrar una faceta más sensual como el reciente caso de Mon Laferte con su sencillo “Pornocracia”.

“Chile es un poquito conservador”

Denisse partió señalando que “creo que depende de cada artista y Mon Laferte es una artistaza, para mí es la mejor exponente chilena que tenemos hoy en día. Creo que su arte siempre está mutando, tiene una capacidad para componer, y su calidad vocal es impresionante”.

“Debemos aceptar que hay cosas con las que algunos no pueden conectar, y eso no significa nada. Ella está haciendo lo que le gusta y aplausos para ella. Estas reacciones significan que está haciendo algo, y quizás lo está siendo a propósito, habría que preguntarle, pero a mí me encanta”, continuó la cantante.

“Chile es un poquito conservador y creen que una mujer no puede ser dueña de su sensualidad. Todas somos libres de hacer lo que queramos con respeto”, cerró Denise Rosenthal.

