“Este es un festival que yo adoro”: María Luisa Godoy celebra su rol de jurado en Olmué a semanas de enfrentar el escenario de Viña

María Luisa Godoy aseguró anoche sentirse maravillada en su nuevo rol de jurado del Festival del Huaso de Olmué, espectáculo del que reconoce sentir “un cariño enorme”, por haber sido el primer gran evento artístico nacional que le tocó animar como rostro de TVN.

La satisfacción de la comunicadora ha sido tal, que incluso no se ha perdido ningún show junto a sus hijos, quienes a pesar de su corta edad no han querido dejar de participar del espectáculo, viendo todas las presentaciones e incluso pidiéndole a su mediática madre que las inmortalice con los artistas que se han presentado este año en el Patagual.

La satisfacción de María Luisa Godoy

“Este es un festival que yo adoro, es el primer festival que me tocó en algún minuto animar, entonces le tengo un cariño enorme”, reconoce María Luisa a publimetro.cl, quien asegura estar feliz en un escenario “muy familiar” y “muy cariñoso”.

“Me hubiese gustado paridad”: Monse Jerez se refirió a la falta de comediantes mujeres en el Festival del Huaso de Olmué

“Es muy rico estar, es muy familiar, es muy cariñoso y más encima en el rol de jurado. Como me dijo Eduardo Fuentes: ‘Es la pega que más vai (sic) a disfrutar porque no tenís (sic) el peso de animador’, y sí disfrutai (sic) cada artista que entra”, afirmó.

“Además con un tremendo jurado. De hecho, nos hemos hecho amigas con la Lore (Loreto Álvarez), lo máximo, así que no, la hemos pasado bien, y con mis niños que también lo han pasado bien, así es que estoy muy contenta”, agregó.

“No me pueden quitar el humo”: Carlos Pinto responde a curiosa contienda con Daniel Fuenzalida en Olmué

- Tus hijos se ve que han disfrutado mucho del festival

- Las niñas no se han perdido nada. Les digo que se vayan a acostar y no, no caen, no caen. Les dije ahora vámonos y me dijeron ‘no, no, foto con Koko (Stanbuk, vocalista de Glup!)’, jajajá.

“Jorge González para mí es un héroe”: Vicho Viciani habla de su homenaje a Los Prisioneros en Olmué