“Fue un momento incómodo”: Ignacio Gutiérrez recordó una pregunta que le hizo a Cathy Barriga que le provocó el llanto

El periodista y animador Ignacio Gutiérrez estuvo presente en el programa de Vía X, “Not News”, animado por Nicolás Larraín. En este espacio, el exintegrante de “SQP” recordó un episodio que vivió con la exalcaldesa de Maipú que está en el ojo del huracán, Cathy Barriga.

Él fue consultado por el animador si es que las preguntas al hueso que él hace en su trabajo farandulero, le nacen hacerlas o es pauteado por la producción para indagar en la vida personal de los famosillos. Nacho Gutiérrez aseguró que nunca le dieron ese tipo de instrucciones, y a propósito de esto, recordó un episodio con Barriga hace 20 años.

El llanto de Cathy Barriga

Ignacio Gutiérrez comenzó a relatar esta anécdota. “Ella era muy chica, fue cuando trabajaba en ‘Mekano’, y me dijo ‘lo he pasado tan mal, incluso no tengo plata para echarle bencina al auto’. Yo le dije: ‘momento, ¿Por qué no vendes el auto? Andar en micro no es complicado’. Y se puso a llorar”, contó.

Desde la muela, los productores le recriminaron porque su pregunta la había hecho llorar. “Yo no la hice llorar, fue un momento incómodo”, aseguró Gutiérrez, quien encontraba lógico su comentario de que vendiera su auto si es que no tenía dinero para combustible.

“En esa época salió en el diario, ahora la cosa está un poco más sensible, estoy seguro que hubiese sido un momentazo”, cerró Gutiérrez, quien también apuntó a Cathy Barriga como una de las invitadas más difíciles de “El Purgatorio” debido al encontrón que vivió con Anita Alvarado.