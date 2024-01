Eladio Carrión habla sobre los videos viralizados con la canción de “Mi primera chamba”

El trapero boricua, Eladio Carrión, reaccionó a los video viralizados en redes sociales con la canción creada con su voz a través de la Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas en inglés) titulada “Mi primera chamba”.

“@eladiocarrion habla con @jorgeramosnews sobre el fenómeno viral de “Mi primera chamba”. Ambos se sentaron a conversar sobre cómo fue la vida del artista antes de la fama y su proceso en la música”, se puede leer en un video publicado en la cuenta de Instagram del programa televisivo “Al Punto con Jorge Ramos” (Univisión).

“Está bien graciosa y más con los videos, conspiraciones, con la gente trabajando y haciendo sus cositas. Pues mano, me reí mucho. La gente me lo pedía en los conciertos y yo no sabía lo que era al principio, cuando me enteré, lo canto en todos los show”, dijo entre risas el exponente urbano.

El intérprete de “Coco Chanel” aseguró que no le molestó que la crearan el tema con IA ya que él inició su carrera artística realizando video de parodias.

“No creo que es algo que afecta tanto, es una canción que ya salió, no es una canción nueva que pegaron con la voz mía”, sostuvo.

Los videos donde colocan el single “Mi primera chamba” reflejan situaciones “vergonzosas” y/o “desafiantes” que las personas tiene en su entorno laboral. “Chamba” es el nombre que utilizan en México para referirse al trabajo. La frase que utilizaron para hacer el single proviene de un featuring entre Eladio y Myke Towers llamado “Si La Calle Llama”. El mismo se comenzó a viralizar a mediados del 2023 en la plataforma de TikTok y, hasta ahora, continúa siendo tendencia en las plataformas digitales.