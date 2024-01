Exparticipante de Gran Hermano recibió costoso regalo de una fanática: “No lo puedo creer”

La ex participante de Gran Hermano, Viviana Acevedo, se emocionó hasta las lágrimas tras recibir un regalo de una fanática.

En un video que compartió en redes sociales, la profesora de Educación física contó a sus seguidores que le había llegado una encomienda por parte de una seguidora.

Sin embargo, la sorpresa llegó al momento de que revelara de qué se trataba el obsequio.

“Me llegó este paquete, un regalo de una fan. Estoy todavía shockeada, porque no puedo creer que sea lo que me dijeron que es”, partió señalando Vivi, para más tarde dar la gran sorpresa sobre de qué contenía el paquete en su interior.

“Es un MacBook, de Apple, un computador y es rosado”, contó sorprendida.

“Nunca me habían dado un regalo así. Estoy en shock. ¿Esto es real?”, añadió, mostrándose incrédula ante el costoso obsequio.

Finalmente cerró con una emotiva reflexión, que incluso la hice derramar algunas lágrimas: “Siento que no me merezco tantas cosas, pero estoy agradecida del amor que me entregan y que me tiren para arriba cuando estoy triste”.

Revisa el momento: