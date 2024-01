“Aptitudes actorales no estuvieron acordes”: Fabrizio Copano recibe sobre azul en Generación 98

Humorada o no, al parecer Fabrizio Copano no dio el ancho en el área dramática de Mega y fue sacado con viento fresco de Generación 98, para que se dedique a lo que mejor sabe hacer: contar historias graciosas y animar programas de conversación. Pero, no actuar.

Por lo menos, así de radicales indicaron desde el canal, enviando un comunicado donde dieron cuenta de sus deplorables condiciones actorales e hicieron recordar el dicho “pastelero a tus pasteles”.

[ “Manejamos mucha información”: Sergio Rojas y compañía debutarán con programa propio tras fin de Me Late ]

Tras su llegada a Mega, donde sorprendió con curiosas apariciones detrás de cámara, Copano fue presentado como la nueva contratación del canal para el año 2024, pero sin indicar a qué proyecto llegaría. Incluso, él bromeaba que nadie sabía el fin de su presencia. Aunque, todo sería parte de una cómica campaña de presentación.

Fue así como posteriormente, fue anunciado como el nuevo galán de teleseries, cuya participación en Generación 98 se verá en los próximo capítulos. Pero, al parecer, solo era de una propaganda para su proyecto oficial.

“Megamedia informa que nuestro comediante Fabrizio Copano ha dejado de pertenecer al área dramática de Mega. Copano tuvo una breve incursión en la teleserie GENERACIÓN 98, la cual se verá en los próximos capítulos”, revelaron.

Tras ello, explicaron los motivos de su salida, considerándolo sin dedos para el piano.

“Sus aptitudes actorales no estuvieron acordes a las mínimas exigidas para seguir desarrollándose en esta área de Mega. Ahora se evaluarán posibles nuevos proyectos en los cuales Fabrizio Copano pueda desempeñarse”, revelaron

¿Qué hará Copano en Mega?

Lo cierto es que, tal como adelantó el medio El Filtrador tiempo atrás, se trataría de un programa estilo late show, cuyo nombre sería “El antídoto Copano, tómalo con humor”.

“Ese es el título que Mega registró recientemente ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), en cuyo sitio web también figura el logo que tendría que el programa de Fabrizio Copano.. El comediante conduciría un programa nocturno, tipo late show, donde el humor sería uno de los platos fuertes. Hasta la fecha, sin embargo, se desconoce si esa idea se mantuvo”, indicó el citado medio.