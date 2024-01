Jennifer Lopez impacta con radical cambio de look y es destrozada en redes: “Parece un alien”

Cuando se piensa en Jennifer Lopez, normalmente las personas se imaginan a una mujer con una espectacular melena ondulada, pero últimamente la historia es otra. La artista ha dejado sin palabras a sus millones de seguidores con su nuevo look durante la Semana de la Moda en París y que no ha dejado indiferente a nadie. La cantante ha sido una de las estrellas invitadas al desfile de Alta Costura de Schiaparelli y se ha convertido en una de las más comentadas.

Jennifer Lopez lució un nuevo look en la Semana de la Moda de París

El estilo de Jennifer Lopez ha cambiado a lo largo de los años, a sus 54 años, sigue arriesgando con nuevos estilismos y triunfando como nunca en las alfombras rojas. “La Diva del Bronx” está acostumbrada a usar vestidos con corte de sirena, que favorecen sus curvas, pero con este nuevo look sofisticado de Schiaparelli con el que ha desfilado en el “front row” del desfile en París la ha sacado de su zona de confort.

Sin duda alguna, lo más llamativo del nuevo look de JLo es el corte “bob” que se ha apuntado y que se ha peinado con un efecto “wet”.

“La Diva del Bronx” apareció con nuevo look radical y las redes sociales explotaron en su contra

El desfile de Schiaparelli ha sido la excusa ideal de Jennifer Lopez para aparecer con nuevo look totalmente diferente. La artista apostó por una melena mini, a la altura de la mitad del cuello, con la raya en el medio y peinada hacia atrás.

No obstante, el nuevo look de Jennifer Lopez no fue del agrado de todos sus fanáticos, quienes se volcaron a las redes sociales para hacerle saber lo “ridícula” que se ve.

“Jajajaja q ridícula”, “Parece un alíen”, “Se hubiese lavado ese pelo”,” Ya se le notan los años 😂 y el exceso de base y polvos traslúcido”, “Porfavor que gafas más horribles parece un extraterrestre”,” De ahora en adelante, que no use más filtro, para que no siga engañando, a las mujeres con sus cremas.”, fueron algunas de las reacciones que recibió JLo.