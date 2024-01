José Luis Repenning sube foto con Priscilla Vargas y desata la súplica de sus seguidores: “Dejen de we...”

José Luis Repenning está sin su compañera de animación en ‘Tu Día’, ya que Priscilla Vargas se encuentra de vacaciones. Y en medio de este descanso de la periodista, él hizo una sentida publicación en su Instagran, que no dejó a nadie indiferente.

“Con mi partner! Pleno verano... ella de vacaciones pero inolvidable!. En el @canal13cl y en @tudia13 seguimos pasándolo chancho!! Besos y abrazos!!”, escribió Repenning, junto a una foto con su compañera.

Pero la verdad es que esta foto, hizo que sus seguidores expusieran sus deseos.

“Cuánto amorrrrr dejen de weviar si ya sabemos que son parejas. Tengo fotos”, comenzó el primer seguidor, provocando una cascada de ellos.

“Partner le dicen ahora”; “Se ven increíbles juntos!….. No es necesario que lo reconozcan!”; “Son una linda pareja, me encanta los dos, yo creo que hay AMOR del bueno entre uds. Me encantan, los veo todos los días en el matinal”; “Se ven taaan lindos juntos, la forma en que se miran es única. Son los mejores !!!!”; “Hace rato q son más q pololos es evidente”, son algunos de los comentarios de la gente, que en verdad ya no les cree que son sólo amigos.

¿Cuándo revelarán su amor?

Según el periodista Hugo Valencia, la pareja habría decidido terminar con los rumores y gritar su amor a los cuatro vientos.

Así lo aseguró el panelista de Zona de Estrellas, indicando que sería para la gala del Festival de Viña del Mar el momento elegido para dar a conocer que se encuentran en una relación, justo cuando los animadores del matinal Tu Día pasen por la alfombra.

Según explicó, la decisión fue consensuada con Canal 13, luego que días atrás Antonella Ríos asegurara que a los periodistas se les vio caminando de la mano en la comuna de Ñuñoa. Producto de ello, desde la casa televisiva querrían que la información oficial salga desde ellos y no por filtración de terceros.