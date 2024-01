¿Juntos y revueltos?: Maite Orsini, Jorge Valdivia y su hijo jugaron pádel en evento benéfico

No se sabe si estuvieron juntos y revueltos. Lo único cierto es que tanto Jorge Valdivia, como Maite Orsini tuvieron un día deportivo a punta de pádel, curiosamente, en la misma cancha. Así quedó en evidencia en las historias de Instagram de ambos, lugar donde compartieron postales del juego.

La diputada mostró varios registros del evento correspondiente al primer campeonato “Juntos por la vida”, cuyo fin es recaudar fondos para el tratamiento de cáncer de mamas.

[ Sacaron los trapitos al sol: Angélica Sepúlveda y Botota se refriegan las polémicas del pasado ]

“Hoy, a pesar del calor, nos pusimos la ropa deportiva y junto a pacientes, periodistas, médicos/as y parlamentarios/as, participamos del Primer Campeonato de Pádel “Juntos por la Vida”, organizado por @yomujercl y @padeleroschile.cl, para concientizar y recaudar fondos para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Lo dimos todo a pesar de haber perdido 5-4 (con dignidad siempre 😅). Felices de participar del campeonato y de poner nuestro granito de arena para ayudar en la prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad”, publicó junto al diputado Andrés Giordano.

Valdivia y Orsini jugaron en evento benéfico

Valdivia, por su parte, también compartió registros en sus historias de la red social, disfrutando en la cancha junto a su hijo.

“Aquí con mi segundo partner”, escribió el exfutbolista, etiquetando la cuenta de Instagram de su retoño, replicando la historia de una joven quien está dando la pelea al cáncer de mamas.

Maite Orsini, Jorge Valdivia (Rodrigo Mejías)

Hijos no saludaron a Aránguiz

En la continuación de los mensajes de seres queridos para los miembros del equipo rojo “Espartanos” en ‘Tierra Brava’, una que quedó triste fue Daniela Aránguiz.

Luego que terminó la actividad, pidió tiempo para decir algo. Comentó que ella sabe que sus hijos no le quisieron mandar un mensaje, “pero quiero decirles que los extraño todos los días, que los amo, y que todos los días hablo con ustedes aunque no me escuchen”.

“Me dio pena no escuchar a mis guaguas. Yo quería escucharlos a ellos, los he echado de menos todos los días y todas las noches. Mi corazoncito se paró”, le admitió al argentino, agregando: “Quiero que te quieran como yo te quiero”.