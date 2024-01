Kate Middleton estaría en peligro tras operación y Harry y Meghan se pronuncian

Kate Middleton ha pausado de manera inesperada sus compromisos como miembro real luego de ser sometida a una cirugía abdominal que la mantendrá ausente hasta después de Semana Santa, situación que ha generado gran inquietud entre los seguidores de la casa real.

La princesa de Gales deberá permanecer al menos 14 días hospitalizada en un centro médico privado, y luego que muchos consideraran extraño la cantidad de días que deberá permanecer, ahora algunas fuentes cercanas a la royal family aseguran que ha pasado algo más.

Esto aseguran de la salud de Kate Middleton

Durante el programa ‘Fiesta’, de Telecinco, Concha Calleja, periodista y experta en realeza, dijo haber tenido contacto con un asistente de la Casa real que le aseguró que algo “salió mal en el postoperatorio”

“El 28 de diciembre ingresó en el hospital y aunque digan que no ha sido de emergencia, la operación sí ha sido con urgencia, el Palacio dará un nuevo comunicado en los próximos días explicando mejor lo que ocurre, la operación era grave en sí misma, el hospital elegido es un hospital privado, no es al que acostumbran a ir ellos. No se trató de una cirugía de índole estética sino por enfermedad, algo urgente, de varias horas y con cierto riesgo, un riesgo que no ha ocurrido en la camilla pero sí en el postoperatorio, cuando ha habido complicaciones”, desveló dicha fuente.

Hasta el momento, la casa real británica no ha emitido un segundo comunicado entorno a la situación que atraviesa la futura reina de Inglaterra, pero se conoce que el príncipe Harry y Meghan Markle han enviado palabras de aliento.

Pese a la mala relación que mantienen los exduques de Sussex con Kate y su esposo el príncipe William, se tomaron su tiempo para enviarles mensajes privados para externarles sus mejores deseos y pronta recuperación.

Mientras los Windsor atraviesa un mal momento, Harry y Meghan se mantienen en California, Estados Unidos. El hijo menor de Lady Di no se ha detenido en sus compromisos y el pasado fin de semana apareció en la 21 edición de los Premios Leyendas Vivas de la Aviación, que se celebró en Beverly Hills.

Te recomendamos: William y Kate Middleton sorprenden al replicar labor de Lady Di con sus hijos

Y es que no solo Kate estaría atravesando problemas de salud, el rey Carlos III también estaría a poco de ser intervenido para practicarle una cirugía de próstata. De igual manera, la duquesa de York, Sarah Ferguson, ha sido diagnosticada con cáncer de piel, años después de haber enfrentado u cáncer de mama.

Al parecer, la realeza no parece estar atravesando un buen momento en términos de salud, mientras que muchos esperan que den a conocer detalles de la situación que atraviesa Middleton.