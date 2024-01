La triste razón por la que Erin Moriarty de ‘The Boys’ transformó su cara y por qué no le funcionó

Erin Moriarty, Starlight en ‘The Boys’, ha sido blanco de críticas machistas y hasta violentas por la transformación de su rostro. Tanto así que le tocó limitar los comentarios en su Instagram. Pero esta sería la triste razón por la que se hizo todo eso y aún así no le funcionó.

Erin Moriarty y la dura razón que la llevó a cambiar su cara desde que entró a ‘The Boys’

Lo principal es que los fans son de una base masculina principalmente, que veía en Starlight, el personaje del cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson como a alguien con belleza de “otro mundo” .

Que va a ser que no, porque en el cómic el personaje no daba para tanto, o al menos no estaba dibujado tan sexualizado como muchos personajes femeninos regularmente.

Erin Moriarty sera Starlight en la serie adaptación del cómic 'The Boys'.. pic.twitter.com/2AQoY68PcR — Jonás Riquelme (@Anzhakutain) December 19, 2017

Desde ahí comenzó la presión. En lugares como Reddit culpaban a Erin de no ser “lo suficientemente hermosa” para interpretarla.

Además, tal y como le pasa al personaje del cómic y la serie (en broma cruel del destino), Erin comenzó a ser altamente fiscalizada por su apariencia.

Que por qué se veía diferente. Que el pelo. Que el vestido. Absolutamente todo.

Esta presión no la tuvieron sus compañeras de reparto, Dominique McElligott, quien interpretó a la reina Maeve, ni Aya Cash, quien hizo de la villana Stormfront y que para lo que le exigían a Erin, no cabía en los estándares.

De ahí que el cambio de ella no se diera de un golpe, sino que fue gradual. Desde la primera temporada en 2019 Erin comenzó a hacerse cosas.

Lo más evidente: la rinoplastia y el cambio en la forma de sus labios, tal y como contó el cirujano plástico y Youtuber Gary Lynkov.

Este habló de cómo ella desde los 18 años comenzó a moldear sus labios, se puso bótox y tuvo rellenadores de mejillas, para dar con el aspecto que tiene hoy.

Todo le habría costado alrededor de 80 mil dólares y no le habría funcionado, ya que los fans ahora la critican virulentamente, como siempre, por su apariencia.