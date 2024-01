“Me disfrazó de mendigo”: Puma Rodríguez recordó anécdota con Carlos Pinto en Festival de Olmué

El cantante venezolano José Luis “Puma” Rodríguez deleitó al público asistente a la noche de cierre del Festival del Huaso de Olmué con sus clásicas canciones y sorprendió a uno de los animadores de TVN al enviarle un directo mensaje mientras estaba sobre el escenario del Patagual.

Fue justo antes de interpretar “Los Amigos”, cuando hizo un alto para recordar una experiencia que vivió años atrás junto al periodista Carlos Pinto, quien estaba sentado en primera fila.

“Esta canción es un culto a la amistad que no pide nada a cambio, no importa el tiempo, el espacio, siempre está ahí, como mi amigo, este periodista que me hizo un reportaje hace 40 años y él pensó que yo no lo iba a reconocer”, reveló el cantante, consignó La Cuarta.

Tras ello, procedió a contar la anécdota, cuando Carlos Pinto lo caracterizó como un vagabundo para realizar una cámara escondida.

“Lo reconocí después de 40 años. Este hombre en Ecuador, Carlos Pinto, me disfrazó de mendigo y me puso a recorrer las calles de mi niñez en Guayaquil, porque me deportaron de Venezuela. Él tuvo la idea de vestirme de mendigo y cantar por esas calles y nadie me reconoció”, desclasificó.

“Gracias hermano querido, pensante que no iba a reconocer”, le agradeció, mientras el conductor de “El día menos pensado” era ovacionado por los asistentes.