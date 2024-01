Qué podría pasar en la familia real británica si llegase a faltar Kate Middleton

La princesa de Gales, Kate Middleton, deberá pasar otra semana hospitalizada antes de irse a casa y retomar funciones, aunque los rumores apuntaban a que algo más grave pasó.

Según insiders de la familia real británica, y según un contacto de Concha Calleja, periodista de Telecinco, este le dijo que algo “salió mal en el postoperatorio” de la princesa.

“El 28 de diciembre ingresó en el hospital y aunque digan que no ha sido de emergencia, la operación sí ha sido con urgencia, el Palacio dará un nuevo comunicado en los próximos días explicando mejor lo que ocurre, la operación era grave en sí misma, el hospital elegido es un hospital privado, no es al que acostumbran a ir ellos. No se trató de una cirugía de índole estética sino por enfermedad, algo urgente, de varias horas y con cierto riesgo, un riesgo que no ha ocurrido en la camilla pero sí en el postoperatorio, cuando ha habido complicaciones”, afirmaron.

Por ahora la Casa Windsor mantiene que Kate se va a recuperar. Pero...¿cuál sería el peor escenario?

Qué pasaría si llegara a faltar Kate Middleton en la familia real británica

Claro, sería algo parecido a lo de Diana de Gales. Porque Kate Middleton, con su sencillez y esfuerzo, se supo ganar al pueblo británico.

Y en donde Meghan pretendía venderse a sí misma, o eso es lo que sostiene la prensa británica, Kate lo hacía con naturalidad.

Esto y el hecho de que no fuese nada ostentosa hacían que la reina Isabel II la mantuviera siempre en consideración. Siempre la han felicitado ampliamente por repetir vestidos y saber qué decir y qué hacer.

Además, siempre se ha prestado a modernizar la Familia Real Británica sin necesariamente tener que romper sus reglas, como sí le criticaron bastante a Meghan Markle.

También, por su estilo de maternidad: parecido al de Diana de Gales, si bien no hacía un espectáculo de ello, sí muestra mucha calidez con sus hijos, hasta permitir