“Teniéndolo todo, tuve ahí mis peores lágrimas”: Daniela Aránguiz recordó su lujosa vida en Dubai

Daniela Aránguiz nuevamente vuelve a sorprender con declaraciones sobre la vida que tenía con su exmarido, Jorge Valdivia. Ahora, la exchica ‘Mekano’ recordó cómo eran sus días viviendo Dubai mientras estaba hablando con sus compañeros de “Tierra Brava”.

Las declaraciones se dieron mientras la influencer conversaba con Luis Mateucci y Junior Playboy, y este último le preguntó: “¿Tú eres como cuica?”.

“No, yo soy normal, soy de barrio. Cuando chica nunca me faltó nada, pero nunca tuvimos lujos, en mi casa se tomaba bebida los fines de semana. Me he juntado en las peores poblaciones de Chile y en los barrios más pitucos. Me puedo comer un completo en la vereda con una amiga cag… de la risa y me puedo tomar un espumante en el mejor hotel con la misma amiga”, explicó la participante del reality de Canal 13.

Eso sí, enfatizó en que el lujo no tiene nada que ver con la felicidad, de hecho, reveló que ahí pasó una de sus mayores tristezas.

“Yo he estado en un año nuevo en el Burj Al Arab, ese hotel de Dubai con la vela, con las patas en la arena y fuegos artificiales, y teniéndolo todo, tuve ahí mis peores lágrimas”, contó sobre su vida mientras su exmarido, quien jugaba en Emiratos Árabes.