“¿Y el glamour?”: El “desaliñado” look de Shakira en una noche de fiesta por el que la critican

Shakira es una de las famosas con looks más memorables, pero para su última noche de fiesta en Miami no acertó, de acuerdo con sus detractores.

Los internautas le reprocharon a la artista colombiana elegir un atuendo de lo más casual para salir a disfrutar su soltería en compañía de una amiga, lo que a muchos les pareció extremadamente relajado y poco sensual.

¿Cómo fue el look por el que criticaron a Shakira?

Según People, Shakira no desaprovechó el fin de semana y fue a disfrutar de una noche de chicas en Sexy Fish Miami. Para la cita escogió un look sumamente versátil: jeans anchos, zapatillas con plataforma, un suéter rojo y un collar plateado.

Agregó un bolso negro pequeño y un peinado semirecogido, que le dio protagonismo a su larga melena, sin destacar demasiado su maquillaje. La naturalidad y la sencillez tomaron protagonismo.

Conforme con la misma fuente, la intérprete de Ojos así “compartió una cena de sushi con su amiga y posteriormente, se animaron a bailar en su mesa mientras el DJ ponía sus canciones en su honor”.

Por este motivo, a muchos no les pareció acertado el look de Shakira, pues en vez de ir a pasar una noche de diversión, su estilo se mostró relajado e informal, como si fuese al estudio de grabación o pasear con sus dos hijos, Milan y Sasha.

“Shakira demostrando otra vez que no tiene estilo”, “Así me visto yo y no soy ninguna celebridad”, “¿Será que quiere verse jovencita como Clara Chía?”, “Siento que es un look cualquiera, no para salir de noche a bailar”, “Así jamás conseguirá otra pareja”, “No necesita más para verse guapa”; fueron parte de los comentarios encontrados que se mezclaron en las redes sociales.

Shakira disfruta looks casuales y relajados Instagram

Después de imponer moda y hablar a través de sus looks, Shakira ha optado por relajarse en Miami y dejar salir su verdadera identidad en sus salidas con personas cercanas.