Actor popular en México asegura que Ricky Martin quiso “conquistarlo”

El mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas, y recientemente, el actor Danilo Carrera compartió una anécdota intrigante sobre una presunta conexión con la estrella internacional Ricky Martin. En una entrevista para el podcast Morfi, Carrera admitió que Ricky Martin lo seguía en Instagram hace unos años y, aunque la relación virtual existía, el actor nunca aceptó la invitación para conocer al famoso cantante en persona.

Según Carrera, hubo varios intentos de coordinar un encuentro entre él y Ricky Martin. Sin embargo, el actor ecuatoriano afirmó que no tenía interés en formar parte de ese círculo y decidió declinar las invitaciones. A pesar de su admiración por la música del cantante, Carrera dejó claro que “no juega en esa liga”.

Ricky Martin habría intentado varias veces coordinar un encuentro

El actor, conocido por su participación en diversas producciones televisivas y por ser el exnovio de Michelle Renaud, explicó que siempre ha apreciado la música de Ricky Martin. Aunque reconoce la importancia del reconocimiento de una figura como Ricky Martin, Danilo Carrera se mantuvo firme en su decisión de no buscar un encuentro personal.

“No me interesaba conocerlo, no juego en esa liga. Era de las personas que a mí más me gustaba su música de chiquito, de canciones te puedo decir cualquiera: ‘tu recuerdo’, que son canciones que la gente no conoce mucho”, afirmó Carrera en la entrevista. El actor ecuatoriano, quien ha ganado popularidad en la escena del entretenimiento, dejó claro que aunque Ricky Martin dejó de seguirlo en Instagram, la experiencia de haber sido seguido por una figura de esa magnitud fue notable.

Los internautas realizaron diversos comentarios, “Los que dicen yo no juego en esa liga son los que más juegan en esa liga”, “Ya quisiera él con Ricky Martin y si en verdad Ricky lo pretendía es porque ojo de loca no se equivoca baby”, “No hace falta ser gay para conocer a Ricky Martín. Así que no entiendo el “no me interesaba conocerlo porque no juego en esa liga””, “¡Por dios! ¿Imagina los hombres que pudiera tener Ricky Martin, este qué?Mientras ricky no le haya dicho nada, no puede asumir nada”, entre muchos otros.